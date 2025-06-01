الداخلية تعلن تسجيل انخفاض بمعدل الحوادث الجنائية

أعلنت ، اليوم الأحد، عن تسجيل انخفاض في معدل الحوادث الجنائية خلال شهر أيار الماضي.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في في بيان، "سجلنا انخفاضاً في معدل الحوادث الجنائية بنسبة 5 بالمئة خلال شهر أيار". وأضاف "كان جانب في ومحافظة من أكثر المناطق التي سجلت انخفاضاً في معدلات الجريمة".