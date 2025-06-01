وزير الداخلية يوجه بتشكيل 16 لجنة لتطبيق الأمن المناطقي

وجه ، بتشكيل 16 لجنة لتطبيق نظام الأمن المناطقي.

وقالت الداخلية في بيان، "ترأس ، مؤتمراً أمنياً موسعاً للاستماع إلى واقع معدلات الجريمة في البلاد، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقادة الشرطة في والمحافظات".

وأضاف البيان أن الشمري "وجه بتشكيل 16 لجنة لتطبيق نظام الأمن المناطقي في جميع المحافظات، على أن يكون مدير هو المسؤول عن أمن المنطقة ضمن قاطعه وتوفير جميع الموارد لإنجاح هذه التجربة".

وشدد وزير الداخلية على "تأمين جميع المناطق ودور العبادة والمتنزهات والأماكن التي ستشهد إقبالاً من المواطنين خلال أيام "، مؤكداً على "تكثيف الجهد الاستخباري ودوريات النجدة خلال تطبيق خطة العيد وتعزيز عمل مديرية الاستجابة والسيطرة المركزية 911".