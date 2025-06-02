مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة شجار مسلح جنوب شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "أحد المراكز الأمنية تلقى بلاغا بوجود مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة التأميم التابعة لمنطقة القديم جنوب شرقي ".وأضاف المصدر، أن "المشاجرة تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ما أدى الى مقتل مدني وإصابة آخر بجروح"، مبينا ان "قوة من الشرطة وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه".