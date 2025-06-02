"أبو أوّاب" بقبضة أمريكية.. اعتقال عراقي داعشي "متنكر" داخل مخيم الهول

وقالت "قسد" في بيان تابعته ، انه "في عملية أمنية مشتركة مع قوات التحالف، داخل مخيم ، نجحت قواتنا من قوات الديمقراطية في القبض على عنصر من يُدعى صالح علي، الملقب بـ"أبو "، و"أبو أواب"، وهو عراقي الجنسية".وأضافت ان "الإرهابي كان متنكرًا بزي لاجئ، يُجنّد ويجمع معلومات استخباراتية لخلايا داعش داخل المخيم".