انهيار ترابي "يدفن" 5 عمال في أربيل ويقتل أحدهم

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عددا من العمال سقطوا اثناء انهيار ترابي في مشروع الخدمة الطارئة في القرية الجديدة ضمن ".وأضاف ان "عدد العمال يبلغ 5 وجميعهم من القومية العربية"، مشيرا الى ان "4 عمال تم اخراجهم من الترابي ونقلوا الى المستشفى وحالتهم الصحية جيدة، فيما لقي العامل الخامس مصرعه".