انتحلا شخصية عامل نظافة.. اعتقال شخصين في السليمانية

وقالت الشرطة في بيان، ان "مفارزها حضرت الى موقع الحادث على الفور وألقت القبض على الشخصين وتسلمت الأموال".ولفتت إلى أنه "بعد تسليمهما إلى مركز شرطة بختياري اعترفا بارتكاب الجريمة وتم توقيفهما بقرار للتحقيق في الحادث".