اعتقال خمسة أشخاص اعتدوا على "مفرزة" جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، باعتقال خمسة أشخاص اعتدوا على "مفرزة" بعد مشاجرة داخل تكية جنوبي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "اعتداء عدد من الاشخاص كانوا داخل التكية الكسنزانية اثناء تجمع لهم لاحياء شعائر معينة خاصة بهم، على مفرزة نجدة ضمن منطقة اجبرت المفرزة على اطلاق النار بالفضاء لغرض فض المشاجرة التي لم تعرف اسبابها".