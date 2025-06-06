القبض على شخص يستغل الأرصفة ويبتز اصحاب العجلات في كربلاء

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه في إطار الجهود المتواصلة لحفظ الأمن والنظام العام، واستجابةً لمناشدات المواطنين بشأن وجود شخص يستغل الأرصفة والشارع العام لفرض إتاوات على سائقي المركبات، وجّه نائب قائد شرطة ، العميد الحقوقي ، مفارز قسم شرطة مدينة الإمام الحسين (عليه السلام) باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.وأضاف البيان ان مفارز الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على الشخص المطلوب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين ومنع أي تجاوزات على الممتلكات العامة أو الخاصة.وتُهيب – بحسب البيان - بجميع المواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة للقانون عبر القنوات الرسمية او الاتصال بالخط الساخن (911)، مؤكدة استمرارها في التصدي الحازم لكافة الظواهر السلبية التي تسيء إلى أمن المدينة وسلامة سكانها.