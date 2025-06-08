ذهبوا لقضاء عطلة العيد.. اصطدام عجلة عائلة عراقية بحافلة ركاب في تركيا

وقالت وسائل اعلام تركية، ان حافلة صغيرة تقل عائلة قادمة من إلى أنطاليا لقضاء ، اصطدمت بحافلة عامة خاصة، حيث وقع الحادث عند تقاطع حي ساريسو.وأوضحت ان مركبة من نوع ميني فان، يقودها شخص اسمه جاء الى من العراق لقضاء العطلة، اصطدمت بحافلة عامة، وبسبب قوة الحادث، اصطدمت المركبة العراقية بجدار مجمع سكني على جانب الطريق، بينما اصطدمت الحافلة العامة بمركبة متوقفة أمام نفس المجمع السكني.وأكدت انه "تم إرسال فرق الإطفاء والشرطة والفرق الطبية إلى مكان الحادث بناءً على إخطار من أهالي المنطقة، وفي الحادث، أنقذت فرقة الإطفاء سائق الحافلة العامة والراكبين المحاصرين في المركبة التجارية الخفيفة وتم تسليمهم إلى الفرق الطبية".