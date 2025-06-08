رصاصة تنطلق من زفاف وتستقر بظهر شابة في سامراء

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "طلقا ناريا طائشا أصاب فتاة بعمر الـ18 عاما في شمال ".وأشار المصدر الى ان "الرصاصة أصابت الفتاة في منطقة الظهر ونقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج."وأكد المصدر أن "قوة خرجت لمكان إطلاق العيارات النارية (حفل زفاف) والقت القبض على ثلاثة من مطلقي العيارات النارية".