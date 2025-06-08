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رصاصة تنطلق من زفاف وتستقر بظهر شابة في سامراء
أمن
2025-06-08 | 05:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
808 شوهد
السومرية
نيوز-امن
افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بإصابة فتاة في الـ18 من عمرها برصاصة طائشة انطلقت من حفل
زفاف
شمال
سامراء
.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "طلقا ناريا طائشا أصاب فتاة بعمر الـ18 عاما في
منطقة العباسية
شمال
سامراء
".
وأشار المصدر الى ان "الرصاصة أصابت الفتاة في منطقة الظهر ونقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج."
وأكد المصدر أن "قوة خرجت لمكان إطلاق العيارات النارية (حفل زفاف) والقت القبض على ثلاثة من مطلقي العيارات النارية".
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