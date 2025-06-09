انتحار فتاة في ظروف غامضة داخل منزلها جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة من الشرطة تلقت بلاغا بوجود حادث انتحار لفتاة بإسلوب شنق نفسها بواسطة حبل معلق بسقف غرفتها داخل منزلها ضمن حي العاصمة".وأضاف المصدر، أن " شكلت لجنة تحقيقية في هذه الحادث ولم تعرف الان الأسباب والدوافع للقيام بهذا الفعل".