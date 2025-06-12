العجلة استقرت "واقفة عموديًا".. 5 ضحايا بحادث عنيف في واسط (فيديو)

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان حادثا عنيفا لسيارة نوع جالنجر في فلكة وسط مدينة أدى لوفاة 3 اشخاص واصابة اثنين اخرين، مشيرا الى ان الحادث وقع فجر اليوم.واظهر مقطع فيديو حجم الاضرار التي تدل على مدى شدة الحادث الذي جاء نتيجة اصطدام العجلة بوسط "الفلكة" ما أدى لاستقرارها واقفة بشكل عمودي، في أوضح دلالة على شدة الحادثة.