ارتفاع حصيلة سقوط "مقذوف مجهول" في الدجيل

وقال المصدر في حديث لـ ، "ارتفعت حصيلة ضحايا سقوط "مقذوف مجهول" في الى حالة وفاة وخمس إصابات".

وكان مصدر أمني قال في حديث لـ نيوز، مساء السبت، إن مقذوفا مجهولا سقط قرب أطفال مما ادى الى إصابة طفلين بجروح في بقضاء الدجيل.