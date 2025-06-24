ما حصل فجر اليوم في العراق

وقال المصدر لـ ، انه "تم استهداف قاعدة بطائرتين مسيرتين الاولى استهدفت رادارا جديدا غير داخل للخدمة والثانية سقطت بالقرب من مولدة كهربائية".وأضاف ان "الدفاعات الجوية في قاعدة عين تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة سقطت ضمن محيط القاعدة"، موضحا ان "الانباء التي نشرت بشأن اسقاط طائرتين غير صحيح".وتابع "لا يوجد اي استهداف ضمن قاعدة في ، كما لا يوجد اي استهداف على قاعدة بلد الجوية ولا اي استهداف على معسكر كالسو في ".وبين المصدر انه "لم تعرف عائدية الطائرات التي استهدفت القواعد"، موضحا ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بشأن تلك الحوادث ولم يتم تسجيل اية اصابات بشرية".