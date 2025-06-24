سقوط سيارة من فوق جسر في الموصل وإصابة 2 بجروح (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "سيارة مدنية سقطت من أعلى الجسر الخامس في الجانب الأيمن من مدينة نتيجة السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على المركبة".وأضاف المصدر، أن "الحادث أدى الى إصابة السائق وشخص كان يجلس بجواره"، مبينا ان "المصابين تم نقلهما الى مستشفى الجمهوري".