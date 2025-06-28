باحثون يحددون "احتمالات ايران ومصير العراق" بعد معركة الـ12 يومًا

وفي تقرير نشرته صحيفة " scmp"، توقع المحاضر البارز في قسم دراسات الدفاع في كلية كينجز لندن، بيل بارك، أن يران قد ترى ان العسكرة السرية لمخزون اليورانيوم المتبقي لديها هو التأمين الوحيد ضد التهديدات الوجودية الإسرائيلية الامريكية، أو أنها ستدرك المعارضة الجادة لطموحاتها النووية وتتخلى عن هذا المسعى تماما.وهو بالضبط ما يراه أيضا خبير العلاقات الدولية جاي بيرتون، عندما قال إن زعماء يعتقدون أن الغموض الاستراتيجي الذي يكتنف برنامجها النووي المدني والقدرة على عسكرته بسرعة إذا لزم الأمر يجب أن ينتهي الآن.وأضاف بيل بارك محاضر كلية كينجز لندن، أن قد تنظر الآن إلى الشمالية كنموذج وتقرر أن "التحول إلى امتلاك أسلحة نووية بأسرع ما يمكن هو السبيل الوحيد لضمان عدم تعرضها لضربة أخرى، وبالتالي وضع المسمار الأخير في نعش منع الانتشار النووي الإقليمي".واعتبر انه "إذا سلكت إيران هذا المسار، فستُعرّض نفسها لخطر كشفها من قِبَل كما ستُعرّض إيران نفسها لضربات مستقبلية، على غرار مصير في العقد الذي سبق غزو عام 2003".ويرجح بارك أيضا في سياق الخيارات الأخرى لدى ، انها قد تختار زعزعة استقرار المنطقة عبر ما تبقى من محور المقاومة، او إعادة النظر في تكلفة التورطات الإقليمية برمتها، حيث قد تعيد طهران النظر بجدية في الفوائد المُتأتية من التدخل في شؤون المنطقة".وحول بلدان المحور، في العراق واليمن ولبنان، وسابقا ، حذر الباحث المقيم الأول في معهد دول حسين إبيش، من أن عددًا كبيرًا من الجماعات الأصغر حجمًا، مثل حركة الحوثيين اليمنية المتحالفة مع إيران، قد استثمرت "في استمرار زعزعة الاستقرار، او ستسعى إلى مشاريع تُعتبر مزعزعة للاستقرار من قِبل معظم الأطراف الأخرى".وحول بلدان المحور عموما من بينها العراق، يقول ابيش ان "لديهم الكثير ليكسبوه والكثير ليخسروه، إذا سارت الأمور على ما يرام بالنسبة لهم، فقد ينتهي بهم الأمر بحكومات أكثر أمنًا واستقرارًا، وأنظمة سياسية أكثر فاعلية واستقلالية حقيقية".وإذا لم يحدث هذا، فإن "كل أو بعض هذه البلدان سوف تصبح ساحات معركة حقيقية من المرجح أن تدور حولها المرحلة التالية من الصراع العنيف في الشرق الأوسط".