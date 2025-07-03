تفاصيل سقوط طائرة مسيرة محملة بصاروخين في إقليم كردستان

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سقطت طائرة مسيرة مجهولة المصدر، اليوم الخميس، ضمن حدود ناحية كوكز التابعة لقضاء ضمن ادارة المستقلة في .

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، إن "طائرة مسيرة محملة بصاروخين سقطت في منطقة مفتوحة وخالية من السكان، الأمر الذي حال دون وقوع أي أضرار مادية او اصابات بشرية تذكر".



وتأتي هذه الحادثة في ظل تكرار حالات سقوط أو رصد طائرات مسيّرة في عدد من مناطق ، وسط تساؤلات حول هوية الجهات المشغّلة لها، والغاية من تحليقها في أجواء المناطق غير العسكرية.