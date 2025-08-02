بغداد.. ضبط "تريلة" محملة بمشروبات كحولية مخبأة تحت "حصى"

وذكر بيان للقيادة، انه "اثناء قيام دوريات فوج طوارئ السابع بإجراء الممارسات الامنية ونصب السيطرات المفاجئة ضمن قاطع المسؤولية، تمكنت الدوريات وبالاشتراك مع مفارز الامن الوطني من ضبط عجلة (تريله) حمولة (٥٧) طناً حمل قرب (شقق زيونة)".وبين، أنه "اثناء تفتيش العجلة تبين انها محملة بكميات كبيرة جداً من المشروبات الكحولية مختلفة الانواع ومغطاة بمادة (الحصى) لإيهام السيطرات"، لافتا إلى "القاء القبض على سائق العجلة".