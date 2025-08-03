فتح المقرات المسيطرة على طرق الزائرين.. وتشديد على "المخالفات المرورية"

وقال اعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الفريق الدرع الركن اوعز بفتح المقرات المسيطرة ضمن محاور وطرق تنقل الزائرين، للإشراف المباشر ومتابعة تنفيذ الخطة التنسيقية التنظيمية الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين "عليه السلام"".كما وجه بـ"نشر مفارز شرطة النجدة والمرور في التقاطعات والطرق الرئيسية "السريعة" تجنباً لحوادث السير المرورية نتيجة السرعة الفائقة ومحاسبة سائقي المركبات المخالفة لتوجيهات وذلك في عموم مناطق العاصمة".