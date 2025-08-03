شرطة الكرخ تطيح بسائق "تكتك" دهس طفلاً وهرب في الشعلة

وذكرت قيادة شرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان تفاصيل الحادثة بدأت بورود طلب نجدة من مواطن أفاد فيه بتعرض حفيده البالغ من العمر 5 سنوات لحادث دهس، ما أسفر عن إصابته في الرأس واليدين والساقين.على الفور، وجه قائد شرطة بغداد الكرخ، اللواء الحقوقي حمد، بتشكيل فريق عمل من قاطع نجدة الشعلة للبحث والتحري والتوصل إلى الجاني بأسرع وقت. وبالفعل، تمكن فريق العمل من القبض على المتهم بعد متابعة المراقبة وتحديد هويته، بحسب البيان.وأضاف البيان، "تُتخذ حاليًا الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وفقًا للقانون".