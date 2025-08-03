استعداد لأي خطر.. إيران تعيد تأسيس مجلس "قيادات الحرب مع العراق" في الثمانينات

وقالت ، ان الرئيس الإيراني سيرأس الذي تم إحياؤه مؤخرا، وهو هيئة تتألف من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين الذين لعبوا دورا رئيسيا في القرارات العسكرية الإيرانية خلال الثمانينيات، وذلك ضمن إصلاحات هيكلية للمجلس الأعلى للامن القومي، حيث تهدف الى الإشراف على سياسات وتبسيط عملية صنع القرار العسكري.وتبين الوكالة أن أعضاء "المجلس سيشملون رئيس ، ورئيس ، وقادة الحرس الثوري والجيش، ووزير الاستخبارات، ورئيس للقوات المسلحة، وقائد مقر خاتم ، وممثلين عن المرشد الأعلى في ".وقال منصور حقيقت بور، وهو سياسي مقرب من مستشار ، إن "مجلس الدفاع كان موجودًا بالفعل في دستور الجمهورية الإسلامية، ويتم إحياؤه الآن بعد عقود من نشاطه خلال السنوات الأولى من الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات".وأضاف ان "إحياء مجلس الدفاع يعد تطورا إيجابيا من شأنه أن يحول هيئة للقوات المسلحة إلى هيئة تنسيقية بدلا من كونها هيئة قيادية"، مبينا انه "إذا واجهنا صراعا خطيرا وكان من المقرر أن تدخل قواتنا إلى الميدان - باعتبار أن الجيش والحرس يشكلان قوة مشتركة، مع قوتين جويتين وقوات برية وقوات بحرية - فإن كل ذلك يتطلب قيادة مركزية، حيث يجب أن يكون للقيادة نائب معين، لضمان عدم وقوعنا في لحظات حرجة."