الحكم بالسجن المؤبد على أحد عناصر "جماعة القربان" في ذي قار

وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مدان ينتمي لجماعة القربان المنحرفة".وأضاف ان "المدان الذي يحمل فكرا دينيا منحرفا قام بتحريض أحد المواطنين على الانتحار، وصدر الحكم بحقه وفقا لأحكام المادة 406/ 1/أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 واستدلالا بأحكام المادة 132 / 1 منه".ومنذ منتصف العام الماضي، شنت القوات الأمنية حملات واسعة ضد "جماعة القربان" وهي جماعة دينية تعتقد بضرورة "الانتحار" كقرابين تقدم الى عليه السلام، وانتشرت الظاهرة في وذي قار وبعض المحافظات الجنوبية.