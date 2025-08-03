الداخلية تعلن الشروع بتطبيق الخطة الخاصة بزيارة الأربعين

، الأحد، عن الشروع بتطبيق الخطة الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقالت الوزارة في بيان، "ترأس ، رئيس للزيارات المليونية ، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً بحضور الوكلاء والمستشارين وقادة الوزارة، ضم قادة شرطة المحافظات عبر الدائرة ".

وأكد الوزير على "متابعة آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام"، معلناً تنفيذ الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بهذه المناسبة.

وشدد على أهمية إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز التحديات خلال هذه الزيارة، في مقدمتها الحوادث المرورية والحرائق وغيرها، مشيداً في الوقت ذاته بالجهد الكبير الذي تقوم به لتأمين حركة الزائرين بعد الاستنفار الكبير لجميع مفارزها.

وبين الوزير أن "النجاح الحقيقي خلال هذه المناسبة يقاس بتخفيف معاناة الزائرين والحفاظ على أرواح المعزين من جميع الحوادث"، واصفاً هذا الواجب بـ"المقدس الذي يجب أن ينفذ على أتم وجه بدءاً من المنافذ الحدودية لغاية مدينة ".

وأضاف أن " استنفرت كامل طاقتها لخدمة وحماية الزائرين من خلال العديد من الإجراءات من بينها نصب المراقبة وتعزيز المكلفة بهذا الواجب بموارد بشرية وبمختلف العجلات والمعدات"، موجهاً جميع الوكلاء والقادة والآمرين بـ"النزول الى الشارع وسط القوات الأمنية والعمل على تدقيق جميع ما يتعلق بأمن هذه الخطة، خاصة أن هذه الزيارة يحييها ملايين الزائرين من داخل البلاد وخارجها، وقد بدأ ثقل هذه الزيارة بشكل تدريجي ويجب أن يكتب للخطة الخاصة بها النجاح".

وتابع أن "هذا الأمر يتحقق من خلال الانتباه الشديد وتوزيع الموارد البشرية بالشكل الصحيح"، مؤكداً على أن "يكون الجهد الاستخباري في طليعة القوات الأمنية وفي جميع المحاور، وأن يكون عمل هذا الجهد بحجم هذه المناسبة المليونية".