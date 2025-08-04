تسجيل حالة انتحار في النهروان جنوب شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مركزا للشرطة تلقى بلاغا عن وجود حالة انتحار لشخص باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق في سقف غرفته في منطقة النهروان جنوب شرقي ".وأضاف المصدر، أن "قوة من الشرطة توجهت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".