اعتقال 12 شخصا أقدموا على رمي الأنقاض بمحاذاة سريع أبو غريب

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "ظاهرة التخلص العشوائي للنفايات ومخلفات البناء تعد هاجساً متكرراً ومرتبطاً بتسارع وتيرة التنمية العمرانية بالعاصمة، بالإضافة الى ما يسببه هذا الفعل من أضرار بيئية وصحية وتشوهات بصرية".وأضافت القيادة، "وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الدرع الركن ، تمكنت قوة من قيادتنا من القاء القبض على (١٢) مخالفاً من اصحاب "عجلات الحمل الكبيرة" بعد ان اقدموا على رمي الانقاض بمحاذاة السريع "ابي غريب" غربي العاصمة وحجز عجلاتهم لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".