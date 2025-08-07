القبض على خمسة إرهابيين في 3 محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تمكنت مفارز شعب الاستخبارات العسكرية في الفرق(السابعة والسادسة عشر والثانية والعشرون )وبالتعاون مع والاستخبارية الأخرى ضمن قواطع العمليات من إلقاء القبض على خمسة ارهابيين مطلوبين للقضاء".وتابع، انه "تم القبض على المتهمين وفق احكام المادة (1/4) ارهاب في المحافظات (نينوى والأنبار وميسان) حيث تم تسليمهم إلى جهات الطلب اصولياً".