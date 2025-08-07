جهاز مكافحة الارهاب يعلن استحداث صنف العمليات الخاصة

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس على استحداث صنف العمليات الخاصة في القوات المسلحة العراقية".وتابع، ان "صنف استحداث صنف العمليات الخاصة في القوات المسلحة العراقية، سيكون الصنف الرئيس العامل في ".