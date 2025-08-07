مقتل ضابط متقاعد وزوجته بهجوم شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل ضابط متقاعد وزوجته وإصابة طفل بهجوم مسلح شمالي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "قتل ضابط متقاعد برتبة لواء وزوجته وأصيب طفل صغير بجروح خطيرة نتيجة هجوم مسلحين مجهولين على دارهم الكائن في حي القاهرة في ".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وتجري عملية تفتيش بحثا عن المنفذين".