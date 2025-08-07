الصفحة الرئيسية
محافظ كربلاء يعلن اعتقال 22 إرهابياً بعملية استباقية
أمن
2025-08-07 | 16:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
3,095 شوهد
أعلن محافظ
كربلاء
نصيف جاسم الخطابي
، الخميس، عن اعتقال 22 إرهابياً خلال عملية استباقية، مشيرا الى أنهم كانوا يخططون لاستهداف زيارة الأربعين.
وقال الخطابي خلال مؤتمر صحافي حضرته
السومرية
، "
خلية
الصقور
القت القبض على 22 ارهابيا خلال عملية استباقية وتم ضبط عدد من العبوات الناسفة كانوا يحاولون زرعها".
وأضاف "تم القاء القبض عليهم في
محافظة كربلاء
وعدد من المحافظات"، مشيرا الى أن المعتقلين "كانوا يخططون لاستهداف زيارة الأربعين".
كربلاء
اعتقال
نصيف جاسم الخطابي
محافظة كربلاء
جاسم الخطابي
نصيف جاسم
السومرية
جاسم ال
الصقور
