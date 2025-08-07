محافظ كربلاء يعلن اعتقال 22 إرهابياً بعملية استباقية

أعلن محافظ ، الخميس، عن اعتقال 22 إرهابياً خلال عملية استباقية، مشيرا الى أنهم كانوا يخططون لاستهداف زيارة الأربعين.

وقال الخطابي خلال مؤتمر صحافي حضرته ، " خلية القت القبض على 22 ارهابيا خلال عملية استباقية وتم ضبط عدد من العبوات الناسفة كانوا يحاولون زرعها".