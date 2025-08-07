انتشار أمني على طريق بغداد - سامراء... كيف تجري الخطة الأمنية؟

كثفت القوات الأمنية انتشارها على طول الطريق الممتد من إلى وذلك لتأمين مسارات الزائرين وضمان انسيابية الحركة وحمايتهم من أي تهديد. وقال مسؤولون لمراسل إنَ الخطة الأمنية والخدمية تجري بانسيابية كبيرة وإنَ سامراء بدأت باستقبال حشود الزائرين المتجهين لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في وقت أشادَ فيه الزائرون بمستوى التنظيم والاستعداد.إليكم هذا التقرير من #السومرية.