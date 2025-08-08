استدرجها من كربلاء.. تحرير مختطفة شرق بغداد واعتقال الخاطف

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "حضرت الى قسم شرطة المشتكية (ر.ج) مخبرة عن خطف ابنتها (م) من محافظة (كربلاء)، حيث ادعت بخطف ابنتها يوم امس وقد تواصلت مع شخص يدعى (ه) الذي قام باستدراج المجنى عليها ".وأضافت انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل من قسم شرطة الزوراء ودوريات مركز شرطة اكد والقوة الماسكة ".واشارت الى انه "بعد اخذ الموافقات القضائية الشفوية والاستدلال على مكان اخفاء المخطوفة عن طريق استدراج الخاطف، تمت مداهمة الدار والقاء القبض على صاحب الدار المتهم (ع.ع.ح) وتحرير المخطوفة (م) ".