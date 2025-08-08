جريمة في مدينة الصدر.. مسلحون يقتلون مدنيًا بسبب خلاف على مواقع التواصل

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، ان مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مدني بالقرب من منزله في بالعاصمة ، مما أدى إلى مقتله على الفور.وحسب المعلومات الأولية، فإن الحادث يعود إلى خلاف ناتج عن "تعليقات سلبية" على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تعرف أسبابها بعد، وفقا للمصدر.