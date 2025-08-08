القبض على مسؤولة توزيع كفالات "داعش" في صلاح الدين

المديرية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز انه "بعملية نوعية وبناءاً على معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة الحادية والعشرون وبعد متابعة ميدانية ونصب كمين محكم من إلقاء القبض على ارهابية تشغل منصب مسؤولة توزيع كفالات عناصر الإرهابي في الشرقاط".وأضافت ان "الإرهابية صادرة بحقها مذكرة قبض وفق احكام المادة (1/4) ارهاب".