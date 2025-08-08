وزير الداخلية يؤكد تطبيق خطة متكاملة ترتكز على المهنية في زيارة الأربعين

وذكر بيان للوزارة، ان " رئيس للزيارات المليونية ، أكد أن الأشرف لا تقل أهمية عن ".واشار الى أن "محافظة الأشرف تشهد توافد ملايين الزائرين خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وأن هذه المحافظة تعد طريقاً رئيساً للزائرين خلال هذه المناسبة الكبيرة، وأن هناك عملاً أمنياً متطوراً وكثيفاً ضمن هذه المحافظة يستند الى الجهد الاستخباري بالتزامن مع خطة خدمية متكاملة، وتواجد ميداني للمحافظ ورئيس اللجنة الخدمية للزيارات المليونية اللذين حرصا على توفير جميع مستلزمات نجاح هذه الذكرى المهمة، مشيراً إلى أن هناك تواجداً مكثفاً للمفارز الصحية وفرق الدفاع المدني مع استنفار كامل لجميع الموارد في هذه المحافظة، مبيناً أن النجف الأشرف شهدت تعزيزاً للقطعات الأمنية من خارج المحافظة على مستوى العناصر الأمنية والجهد الاستخباري وإشراك قوات حفظ القانون وطلبة ".وبين الوزير أن "الخطة الأمنية تسير وفق ما هو مرسوم لها وبمستوى جيد، وهناك تزايد في أعداد الزائرين القاصدين نحو الحسين عليه السلام".وأضاف أن "هناك خطة مرورية وضعت ضمن هذا المحور المهم، من بين مفرداتها عزل الزائرين عن العجلات لمنع الحوادث المرورية وغيرها، واصفاً الخطة المرورية لهذا العام بأنها أفضل بكثير من سابقاتها، وهناك انخفاض في عدد الحوادث المرورية على طول طرق الزائرين ولم تتكرر الحوادث التي شهدتها الأعوام السابقة وفي جميع المحافظات، مشددًا على أن نصب المراقبة والرادارات المستحدثة والمفارز المنتشرة على الطرق والاستنفار الكامل لعمل ، كانت نتائجه إيجابية جداً".وتابع، أن "الجميع يعمل كخلية واحدة، وأن هناك جهوداً كبيرة تبذل على جميع المستويات لكي تكون هذه الزيارة تليق بصاحب الذكرى".