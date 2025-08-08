القوة البحرية تفتش ناقلات وسفن في المياه الإقليمية العراقية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "أبطال قيادة القوة البحرية، بالتنسيق مع لموانئ ، يواصلون تنفيذ عمليات التفتيش والتحري في أعماق المياه الإقليمية والاقتصادية العراقية، بهدف تأمين بيئة ملاحية آمنة للسفن، وضمان التزامها بالقوانين والأنظمة الوطنية، والمعايير الدولية للملاحة البحرية".وأضافت أن "العملية انطلقت في ساعات النهار المتأخرة من يوم الخميس 7 آب/ أغسطس 2025، واستمرت حتى مساء الليلة الماضية، متصدرين مشهدها أبطال قيادة القوة البحرية، الذين ينهضون بمهمة حفظ الأمن البحري وصون الحدود المائية للعراق، مدعومين بإسناد كامل من فرق الشركة العامة لموانئ العراق".وأشارت إلى أن "العملية أسفرت عن تفتيش عدد من الناقلات والسفن التجارية العاملة في المنطقة، والتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية والفنية"، مبينةً أن "هذه تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن البحري، وضمان استدامة النشاط التجاري والنفطي ضمن الممرات الملاحية العراقية".