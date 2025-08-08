عمليات البصرة: سنتلف مخلفات حربية صباح السبت

أعلنت ، مساء الجمعة، أنها ستقوم بتفجير وإتلاف مخلفات حربية تحت السيطرة صباح السبت.وقالت القيادة في بيان ورد لـ إن "الجهد الهندسي في قيادة عمليات سيقوم بتفجير واتلاف ذخائر مختلفة الانواع والاحجام من المخلفات الحربية السابقة (تفجيرا تحت السيطرة) غداً السبت".وأضافت أن "عملية الاتلاف ستتم من الساعة 7 الى 9 صباحا في الشمالية".