معلومات جديدة عن ناقلة النفط "المشبوهة" التي احتجزها العراق

ونقلت رويترز عن مصادر بحرية ووزارية ان "النفط الموجود على متن السفينة يشتبه في أنه من أصل عراقي، وربما كان يتم تهريبه إلى خارج البلاد"، مشيرين الى ان "السفينة ستبقى في مكان احتجازها حتى إحالة أوراقها إلى القضاء، حيث سيتم سحبها إلى أحد الموانئ للبت في أمرها أمام المحكمة".واتضح ان اسم السفينة هو "ليليانا" وتعود الى شركة باسم "شركة للملاحة" ومقرها دبي، وأظهرت بيانات تتبع السفن أن آخر موقع للسفينة كان راسيا قبالة الساحل العراقي وكانت وجهتها السابقة ميناء العراقي.كانت السفينة تحمل 93 ألف من زيت الوقود عندما تم اعتراضها في وقت سابق من هذا الأسبوع على بعد 26 ميلا بحريا من ساحل بالقرب من محطة ، قبل ان يتم احتجازها من قبل قوات الامن العراقية، بعد كتاب من شركة للامن الوطني حدد من خلاله 11 ناقلة وقود مشتبه بقيامها باعمال مشبوهة في المياه العراقية.