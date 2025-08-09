اعتقال عصابة سرقت 120 مليون دينار من محل صيرفة شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن " اجرام (الامين) استخبر من المشتكي (ص.ع.ج) بحصول حادث سرقة مبلغ (١٢٠) مليون دينار من محل للصيرفة في منطقة (الكمالية)" .وأضاف المصدر، أنه "تم تشكيل فريق عمل متكامل من المفارز المدنية والفنية للقسم والانتقال الى محل الحادث، واثناء متابعة المراقبة تبين ان السرّاق قاموا بفتح القاصة وسرقة المال والتوجه الى منطقة رئاسة " .وتابع المصدر، "تم متابعة خط سير المتهمين حيث قاموا بالانتقال من وسيلة نقل الى اخرى والنزول في الاسواق واستبدال ملابسهم اكثر من مرة والانتقال الى مناطق متعددة في " .ولفت المصدر، الى انه "تم الاستدلال والتعرف على احد المتهمين وبعد جمع المعلومات عنه تبين انه من ارباب السوابق ومطلوب الى قسم مكافحة اجرام (البياع) و(الفلوجة)" .وأوضح المصدر، "وبعد استحصال الموافقات القضائية تم الانتقال الى منطقة (حي طارق) ومداهمة احد الدور والقاء القبض على المتهم (و.ع.ح.ا) ، واثناء التحقيق الاولي ومواجهته بالأدلة وكاميرات المراقبة اعترف بقيامه بالسرقة بالاشتراك مع متهم آخر، وان حصته من مبلغ السرقة قد صرفها في صالات القمار" ، مشيرا الى "ايداعه التوقيف في قسم مكافحة إجرام الأمين لإكمال الإجراءات التحقيقية".