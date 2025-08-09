شرطة بابل توضح حادثة الاعتداء على شرطي في الكفل

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز انه رداً على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة اعتداء مجموعة من الأشخاص على أحد منتسبي قسم شرطة الكفل أثناء تنفيذه واجبه في تأمين الحماية لجموع الزائرين، تؤكد أنه تم التحرك الفوري والسيطرة على الموقف وإلقاء القبض على جميع المتورطين بالاعتداء، وإيداعهم التوقيف تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم.وشددت قيادة الشرطة أن أي مساس بمنتسبيها أو محاولة إعاقة تنفيذ واجباتهم الأمنية سيُواجه بحزم ودون أدنى تهاون، وأن أمن المنتسب وهيبة المؤسسة الأمنية خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي ظرف.