نتائج تحقيقات اشتباكات الدورة: المسلحون يتبعون "الكتائب".. إعفاء آمري اللوائين 45 و46 بالحشد

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
احتراق حافلة تقل زوار إيرانيين على طريق البصرة- ذي قار
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نتائج تحقيقات اشتباكات الدورة: المسلحون يتبعون "الكتائب".. إعفاء آمري اللوائين 45 و46 بالحشد

أمن

2025-08-09 | 11:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نتائج تحقيقات اشتباكات الدورة: المسلحون يتبعون &quot;الكتائب&quot;.. إعفاء آمري اللوائين 45 و46 بالحشد
2,942 شوهد

أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم السبت، نتائج التحقيقات الخاصة باشتباكات الدورة.

وقال النعمان في بيان، "تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكملت اللجنة المختصة بالإجراءات التحقيقية في حادثة الاعتداء الآثم على دائرة زراعة الكرخ في 27- تموز -2025، وما أسفر عنها من ضحايا أبرياء، نتيجة تواجد قوّة مسلحة خلافاً للقانون في دائرة حكومية مدنية".

وخلصت نتائج التحقيق، وفق البيان، إلى ما يأتي:

* إن العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع تشكيل كتائب حزب الله، وهم منسوبون إلى اللوائين 45، و46 للحشد الشعبي.

* تحرّكت القوّة المذكورة بدون أوامر أو موافقات خلافاً للسياقات العسكرية المتبعة، واستخدمت السلاح ضد منتسبي الأجهزة الأمنية، مما تسبب بسقوط شهداء وجرحى بعضهم من المدنيين.

-تورّط المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ المدعو (أياد كاظم علي) في هذه الأحداث، إذ أثبتت التحقيقات، والأوامر الإدارية، والوثائق الرسمية، وملفه الإداري الشخصي، تورّطه في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة، بالإضافة إلى تورّطه بقضايا فساد إداري، وجرائم انتحال الصفة، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدى إلى سلب أراضٍ زراعية من أصحابها الشرعيين.

* تأشّر وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية".

وأضاف البيان، انه "استناداً إلى هذه الاستنتاجات صادق القائد العام للقوات المسلحة على توصيات اللجنة التحقيقية، التي تضمّنت ما يأتي:

* إعفاء آمري اللوائين (45 و46) في الحشد الشعبي من مناصبهم.

-تشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، وذلك لتقصيره في مهام القيادة والسيطرة.

-إحالة جميع المتورّطين بالحادث إلى القضاء مع الأوراق التحقيقية وكل الإثباتات والمبرزات الجرمية.

* محاسبة المقصّرين والمتلكئين في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة حسب المسؤوليات المناطة بهم.

-التأكيد على معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات الانضباطية للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبي، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك.

- التوجيه بإعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها، وكفاءتها المهنية وكفاءة القادة والآمرين فيها، من خلال لجنة تشكّل من الوزارات والقيادات العليا المعنية.

* تكريم العناصر الأمنية المتميزة المتصدية للاعتداء عن أداء واجبها بكفاءة وشجاعة.

-ضمان حقوق الشهداء والجرحى الذين كانوا ضحية حادث الاعتداء، بمن فيهم المواطن المدني (عباس عبيد ناهي)، واعتباره شهيدًا يتمتع بالحقوق المدنية كافة".

أكد، "أوامر القائد العام للقوات المسلحة، إلى تشكيلات الأجهزة الأمنية كافة، بالالتزام التام بالضوابط العسكرية، وعدم التهاون بأي حال من الأحوال في مهام إنفاذ القانون، والوقوف بحزم ضدّ أي خرق للقانون، وأي اعتداء أو تهديد للسلم المجتمعي، أو خروج عن الضوابط والسياقات والأوامر، من قبل أي جهة أو قوّة مهما كانت مهامها أو واجباتها، في حال حدوث أي ممارسة غير قانونية، كما شدد على الالتزام الكامل بضمان وحماية حقوق جميع أبناء شعبنا الكريم، دون تمييز أو تهاون أو تباطؤ".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-09
Play
العراق في دقيقة 09-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-09
Play
نشرة ٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-09
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Play
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Biotic
Play
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Play
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
Play
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
علناً
Play
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
Play
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
Celebrity
Play
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
Play
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
Live Talk
Play
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
Play
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
Play
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-09
Play
العراق في دقيقة 09-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-09
Play
نشرة ٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-09
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Play
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Biotic
Play
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Play
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
Play
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
علناً
Play
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
Play
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
Celebrity
Play
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
Play
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
Live Talk
Play
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
Play
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
Play
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07

اخترنا لك
شرطة بابل توضح حادثة الاعتداء على شرطي في الكفل
08:11 | 2025-08-09
اعتقال عصابة سرقت 120 مليون دينار من محل صيرفة شرقي بغداد
04:43 | 2025-08-09
معلومات جديدة عن ناقلة النفط "المشبوهة" التي احتجزها العراق
02:01 | 2025-08-09
كركوك.. خلاف بين شقيقين على قطعة أرض ينتهي بمقتل أحدهما
18:33 | 2025-08-08
البصرة.. اعتقال تاجر مخدرات "كبير" بعد مطاردته وانقلاب سيارته
18:14 | 2025-08-08
عمليات البصرة: سنتلف مخلفات حربية صباح السبت
17:33 | 2025-08-08

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.