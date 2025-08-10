نيوز-محليات



في مفارقة مثيرة، لم يكن الحفل الذي اقامته السورية امس لتخريج اول دفعة لجهاز في وزارة الداخلية، حدثًا طبيعيا يشبه أي فعالية مشابهة في البلدان الأخرى، بل حمل دلالات معنوية اكبر، فسوريا، الدولة التي كان العالم يصفها بـ"دولة المخدرات" في عهد الأسد، يصبح تخريج اول دفعة لمكافحة ، دلالة قوية على حجم التحول الذي تريد ان تستعرضه السلطات الجديدة.





وقالت السورية في بيان، انه "برعاية أنس ، وبمشاركة وفود من وجمهورية ، شهدت مدينة حارم بريف إدلب تخريج الدفعة الأولى من دورة ".وأضافت انها "خطوة تعكس التزام الوزارة بتأهيل الكوادر المختصة بمكافحة هذه الآفة وتعزيز أواصر التعاون العربي في هذا المجال".


