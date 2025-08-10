العثور على مخشلات ذهبية ومبالغ طائلة داخل قاصة متروكة في الكاظمية (صور)

وأوضحت المديرية في بيان ورد لـ ، إنها "عثرت على 38 سواراً ذهبياً و8 سلاسل ذهبية، فضلاً عن مبلغ ضخم يصل إلى ستة وستين ألف دولار أمريكي داخل القاصة التي بينت التحقيقات سرقتها من منزل أحد المواطنين في المنطقة".وأشارت المديرية الى "تسليم جميع المضبوطات رسمياً إلى إجرام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".