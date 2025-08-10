شرطة بابل تطيح بمتاجرين بالآثار وتضبط 5 قطع أثرية بعد استدراجهما من بغداد

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لـ ، إنه "بناءً على معلومات دقيقة وردت إلى مديرية مخابرات ، وبعد استحصال الموافقات القضائية من المختص، تم تشكيل فريق عمل مشترك مع مفارز مكافحة الجريمة المنظمة، ونصب كمين محكم لأشخاص يمارسون نشاطاً غير قانوني في تجارة الآثار" .وأضافت القيادة، أن "الفريق نجح في استدراج المتهمين من إلى ، حيث تم إلقاء القبض على متهمين اثنين وضُبطت بحوزتهما (5) قطع أثرية، وفق المعلومات الأولية جُلبت من ".وتابعت القيادة، أن "المتهمين أُحيلا إلى الجهات التحقيقية في لاستكمال الإجراءات القانونية بحقّهما".