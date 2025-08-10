الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536602-638904221638207136.jpeg
صور تكشف عن مضبوطات خطيرة لدى خلية إرهابية خططت لعمليات ضد زوار الأربعينية
أمن
2025-08-10 | 07:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
225 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
تنشر
السومرية
نيوز، اليوم الاحد، صوراً عن مضبوطات "خطيرة" لدى خلية إرهابية خططت لعمليات تفجير وتسميم في الأربعينية.
ونشر نائب رئيس
مجلس كربلاء
،
محفوظ التميمي
، صورًا تظهر بعض المضبوطات الجرمية التي تم العثور عليها لدى الخلية، ومنها كتب ومنشورات وعبوات ومواد تستخدم في التفجير، قائلا: "شكرا للقضاء العراقي، و(خلية الصقور).. والله من وراء القصد يهدي السبيل".
وفي وقت سابق، أعلنت
محكمة تحقيق كربلاء
، اليوم الاحد، القبض على شبكة ارهابية تابعة إلى كيان "
داعش
" الارهابي كانت تروم استهداف الزائرين المشاركين في أربعينية الامام الحسين (عليه السلام).
وذكر
مجلس القضاء
في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بأشراف مباشر من قبل قاضي
محكمة تحقيق
كربلاء
، وبتنفيذ من قبل خلية
الصقور
الاستخبارية في المحافظة تم إلقاء القبض على 23 متهما بالإرهاب موزعين على محافظات الجنوب والفرات الأوسط وبغداد، من بينهم امرأة، وتم تصديق أقوالهم قضائيا.
واعتراف المدانون – بحسب البيان - بوجود مخطط ارهابي لاستهداف أمن وسلامة الزائرين المشاركين في أربعينية الامام الحسين عليه السلام من خلال تنفيذ عمليات إرهابية، تضمن المخطط الاول تصنيع وزرع عبوات ناسفة على طرق سير الزائرين، في المحور الجنوبي.
أما المخطط الثاني فكان دس السموم القاتلة في أواني الطعام المُقدم للزائرين، والذي أشرف عليه طالب في قسم التخدير، فضلا عن حرق المواكب الخدمية.
كما كشفت التحقيقات عن استخدام كيان داعش الإرهابي لأساليب في تجنيد هؤلاء العناصر، بدءاً من غسيل الأدمغة عبر الكتب الدموية والمحتوى الجهادي المضلل، مروراً بإدماجهم في مجموعات للتثقيف الديني المحرف وربطهم بمشايخ مُعدين خصيصاً لهذا الغرض، وصولاً إلى إجبارهم على مبايعة قيادة التنظيم الإرهابي، وفقا للبيان.
بدوره، دعا
مجلس القضاء الأعلى
– بحسب البيان - الأهالي إلى ضرورة مراقبة أنشطة أبنائهم عبر المنصات الرقمية والانتباه لأي تغيير في سلوكهم أو توجهاتهم العقائدية، مع الإبلاغ الفوري للسلطات الأمنية عند ملاحظة أي سلوك مشبوه، كما حذر أصحاب المواكب والحسينيات من السماح لأي شخص مجهول الهوية بالوصول إلى مناطق إعداد الطعام والمشروبات مع تشديد الرقابة على جميع المستلزمات الغذائية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
