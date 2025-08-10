إصابة شخص بعد مشاجرة في بابل

أعلنت ، الأحد، عن إصابة شخص بعد مشاجرة بين أولاد عم.

وقالت القيادة في بيان، "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً كاذباً مفاده (وقوع حادث قتل في المحافظة في منطقة نادر وسط امام محور زائري الاربعين)".

وأضاف البيان أن "الحقيقة هي وقوع حادث مشاجرة بين أولاد عم، نتيجة خلافات عائلية قديمة تجددت هذا اليوم، وأسفرت عن إصابة أحد الأطراف في ساقه"، مشيرا الى أنه "تم نقل المصاب إلى المستشفى وهو حالياً يتلقى العلاج، كما أن تعرفت على هوية الجاني، والجهود جارية لإلقاء القبض عليه".