اعتقال سبعة إرهابيين في محافظات عدة

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأحد، عن اعتقال سبعة إرهابيين في محافظات عراقية عدة.

وقالت المديرية في بيان، "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبكمائن محكمة نفذ أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية عدة عمليات استباقية في محافظات مختلفة من البلاد استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات قيادات الفرق (11و16و17 و23)".

وأضاف البيان أن العمليات "أسفرت عن إلقاء القبض على (7) من الارهابين والصادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (1/4) إرهاب"، مشيرا الى أنه تم تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها.