بآلة حادة.. شجار "دموي" بين مسؤول خدمات وعنصر أمني في كلية التراث ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مشاجرة لم تعرف أسبابها بين مسؤول الخدمات في ومنتسب أمني (شركات أمنية) في حرس الكلية".وأضاف المصدر، أن "الشجار تطور الى استخدام مسؤول الخدمات آلة حادة (كتر) وأقدم على ضرب الحارس، ما أسفر عن اصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها الى المستشفى، فيما لاذ الجاني بالفرار".وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية مازالت تبحث عن الجاني"، مبينا ان "الحديث عن وقوع حادث قتل داخل الكلية غير صحيح".