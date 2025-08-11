النزاهـة تضـبط 3 متهمين للمغالاة بشراء أجهـزة طبية في بابل

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنَّ "فريقاً مُؤلّفاً من ملاكات ، وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، تمكَّن من ضبط (٣) مُوظَّفين أعضاء في لجنة المشتريات في مستشفى / للنسائيَّة والأطفال، بتهم المُغالاة بشراء أجهزةٍ طبيَّةٍ للمُستشفى، حيث تمَّ شراء (٣٠) جهاز قياس نسبة الأوكسجين وجهاز التبخير بأسعارٍ تفوق السعر الحقيقيّ".وأضافت الهيئة إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ، وعرض المُتَّهمين في العمليَّة بصحبة المضبوطات على قاضي الحلّة المُختصَّة بقضايا النزاهة بموجب أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".