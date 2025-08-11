الداخلية ترسل لجنة الى البصرة لمتابعة ملابسات وفاة طبيبة

أعلنت ، أن وزيرها وجه بإرسال لجنة تحقيقية الى لمتابعة التحقيق بملابسات وفاة طبيبة.

​

وقالت الوزارة في بيان، " يوجه بإرسال لجنة تحقيقية من مقر الوزارة إلى لمتابعة مجريات سلامة التحقيق في ملابسات وفاة طبيبة مختصة بالأمراض النفسية التي توفيت في يوم الرابع من شهر آب الجاري".

وشدد الشمري بحسب البيان على "التنسيق مع القضاء العراقي العادل في جميع الإجراءات التحقيقية بهذه القضية".

وكان مصدر أمني أفاد، في بداية شهر آب الحالي، بانتحار طبيبة وسط محافظة ، فيما أعلنت قيادة شرطة المحافظة عن مباشرة التحقيق في حادثة وفاة طبيبة مختصة بالأمراض النفسية، مشيرة الى أن الحادث هو انتحار وفقا لإفادة ذويها.



