بالصور.. القبض على 11 إرهابياً بعمليات امنية في 6 محافظات

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، ان "ابطال نفذوا سلسلة عمليات كبرى ضمن إطار الجهود الوطنية المستمرة لملاحقة فلول عصابات الارهابي اسفرت عن إلقاء القبض على (11) عنصرا إرهابيا وتطهير وتفجير عدة انفاق وكهوف في مناطق متفرقة من البلاد".وتابع ان "الابطال تمكنوا من القاء القبض في عمليات منفصلة على (5) ارهابيين في "، موضحا انه "بسلسلة واجبات مستندة الى معلومات دقيقة تمكنا من القاء القبض على (4) ارهابيين في مناطق متفرقة في ".وأكد انه "في اطار التعاون مع مديرية عمليات جهاز اسايش تمكنا من القاء القبض على احد الارهابيين في "، لافتا الى ان "ابطالنا اختتموا عملياتهم بالقاء القبض على احد الارهابيين في ".وبينت انه "في واجبات التطهير والتفتيش والاستطلاع ونصب الكمائن تمكن الابطال وباسناد من طيران الجيش الابطال من تدمير (7) مضافات في محافظة ، وبواجبات منفصلة تمكنا تفتيش وتدمير (3) مضافات و (3) انفاق وكهف واحد تحتوي على مواد معدة للتفجير في المحافظة أعلاه".واكد انه "في اطار التنسيق مع مديرية عمليات جهاز اسايش اقليم تمكنا وبواجبات متعددة من تفتيش وتطهير (13) مضافة في محافظة ، كما تم وبواجبات منفصلة تدمير (3) انفاق والعثور على اعتدة مختلفة وتفجير الغام ارضية وعبوات ناسفة تحت السيطرة في نفس المحافظة أعلاه".وذكر انه "بتنسيق مع تمكنا من تفتيش (6) مضافات في ، كما تمكنا بواجبات اخرى من تطهير عدة مباني و(4) مضافات و(3) انفاق في نفس المحافظة"، مشيرا الى ان "سلسلة عمليات التفتيش الكبرى اختتمت بتدمير مضافة صخرية في ".وتابع ان "هذه العمليات الواسعة نفذت وفقا لاوامر قضائية للقضاء العراقي الذي يضطلع بدور أساسي في استكمال جهود ، من خلال إصدار أوامر القبض، وبعد متابعة استخبارية دقيقة مكنت ابطال جهازنا من توجيه ضربات استباقية لانهاء ماتبقى من فلول العصابات الارهابية التي تستهدف أمن واستقرار المواطنين".